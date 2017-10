SLAP and Clubs Lead Activities at Field Day (Tambien en Espanol)

*Ve el articulo en Espanol abajo

The members of the Student Life Activities Planning Board (SLAP) and other clubs held Field Day on Tuesday, Oct. 17 for all students of Raritan Valley Community College. The event took place during college hour at the soccer field, enabling students to get far away from the building and into a more relaxed atmosphere.

During the event, over one-hundred students participated in activities at different stations, including volleyball, a football toss, a lacrosse toss, relays, lawn bowling, giant pong, chalk drawing, hula hoop contests, dodgeball and cornhole and pulls ups with members of the US Army.

The clubs and organizations that coordinated these activities with SLAP included Dance Club, Orgullo Latino Club, Enactus, Run On Sentences, Colleges Against Cancer, Debate Club, Feminist Coalition, Alliance and the United States Army.

“We put this event together to create a space for clubs,” said SLAP President Samantha Gonzalez. “It's different; we aren’t just going to talk to you behind our table, we want to get you involved with the activities, as well we are selling ourselves.”

We interviewed Daniela and Diana Martinez as well, members of Orgullo Latino Club, the group in charge of the dodgeball activity. “It’s also a good thing to get all your energy out because you’re in class, sitting all day, and this is like an outlet for people to have a distraction from school,” said OLC member Diana Martinez.

When asked about why she joined Orgullo Latino Club, “I love Latin music,” said Daniela Martinez, another member of OLC. “At the first meeting I went to, they played a lot of it. That’s when I said: This is my environment. I joined because in my old school there wasn’t much diversity, and here you have a lot of people from all over the place, and it’s fun to know everyone else’s culture.” RVCC has many student clubs and organizations with which to become involved; there is a place for everyone to feel at home.

Field Day also promoted the overall health of the body by encouraging students to engage in physical activity. Physical activity reduces the risk of developing cardiovascular disease, type 2 diabetes and cancer. Exercise has immediate benefits to the body, such as improving one’s mood, blood pressure and metabolism; long-term positive effects include maintaining optimal body weight and composition and reducing the cholesterol level in the body; and overall, exercise can improve the quality of one’s life.

Keep moving! Click “here” to see what happened at Field Day.

Video By Erin Walsh

Edited by Garrett Cecere

Dia de Campo, “Field Day”

Por: Annie Markey and Jules Cook

El martes, 17 de octubre, en el marco de la Semana de la Salud, el grupo de Planeación de Actividades para la Vida Estudiantil (SLAP, por sus siglas en inglés) celebró un evento de Día de campo (“Field Day”) para el gozo de los estudiantes de Raritan Valley Community College. El evento se llevó a cabo durante la hora de la universidad (college hour) en las canchas de basquetbol y fútbol soccer, lo que permitió a los estudiantes alejarse de los edificios escolares y convivir en un ambiente más relajado.

Durante el evento, más de un centenar de estudiantes participaron en diversas actividades en diferentes estaciones, algunos de los juegos fueron: voleibol, lanzamiento de balones de fútbol americano, ​​Lacrosse, carreras de relevos, lawn bowling, Giant-Pong, juego de aro (hula-hoop), dodgeball y cornhole. No faltaron los soldados retando a los alumnos a hacer lagartijas y hasta unos alumnos sacaron el balón de fútbol soccer para echarse una cascarita.

Los grupos que coordinaron estas actividades junto con SLAP fueron el Grupo de Danza, Orgullo Latino Club, Enactus, Run on Sentences, Colleges Against Cancer, Debate Club, la Coalición Feminist, Alliance y el ejército de los EE. UU.

Entrevistamos a la presidenta de SLAP, Samantha Gonzalez. Le preguntamos por qué SLAP organizó un este evento de día de campo, su respuesta: "Organizamos este evento para crear un espacio para los clubes; es algo diferente, no solo vamos a hablar contigo desde atrás de nuestra mesa, sino que vamos a participar contigo, vamos a involucrarnos las actividades; y al mismo tiempo nos estamos vendiendo a nosotros mismos ", afirmó Samantha González. Ella quería que la gente participara tanto como fuera posible y lo más lejos posible del ambiente universitario.

Entrevistamos también a Daniela y Diana Martínez, miembros de Orgullo Latino Club, el grupo que estuvo a cargo de la actividad de dodgeball. "También es una buena idea sacar toda tu energía porque estás sentado en clase todo el día, y esto es como una salida de escape, para que la gente tenga una distracción de la escuela", dijo Diana.

Cuando le preguntamos a Daniela por qué se unió a Orgullo Latino Club, ella dijo. "Me encanta la música latina y, en la primera reunión a la que asistí tocaron mucha, fue cuando dije: este es mi ambiente", dijo Daniela. "Me uní porque en mi anterior escuela no había mucha diversidad, y aquí tienes mucha gente de todas partes; es divertido conocer la cultura de los demás". Diana respondió a la misma pregunta. RVCC tiene muchos grupos estudiantiles en los que puedes participar, casi podemos garantizar que puedes encontrar al menos uno en el que puedas sentirte como en casa, como lo hacen Diana y Daniela en Orgullo Latino.

Al organizar el día de campo, el grupo SLAP impulsó a los estudiantes a salir y hacer ejercicio físico, lo que promueve la salud general del cuerpo. La actividad física reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer.

El ejercicio tiene beneficios inmediatos para su cuerpo como mejorar su estado de ánimo y promover un metabolismo saludable; tiene efectos positivos a largo plazo, como mantener peso y composición corporal óptimos, y reducir el nivel de colesterol en el cuerpo; y en general, el ejercicio puede mejorar la calidad de tu vida.

Por eso, ¡Sigue moviéndote! Hace clic “aqui” para ver que sucedio al dia de campo.