Breaking Barriers at RVCC (Tambien en Espanol)

The Safe Communities Coalition of Hunterdon/Somerset and Prevention Resources, Inc. held a professional conference called "Breaking Barriers to Succeed" on Oct. 25 at Raritan Valley Community College.

With more than 200 attendees and sponsorship by multiple behavioral, health and addiction treatment centers from the Hunterdon and Somerset communities, the conference promoted collaboration in the community to create a healthier environment for all.

Mental health diseases affect a person’s thoughts, behaviors and moods; they usually alienate the people who suffer from them and push them to make regrettable decisions, such as suicide. Mental illnesses are hard to diagnose, and are commonly misprescribed, forcing the people who suffer to seek any possible way to alleviate their conditions, including addictive opioids. According to speaker Christopher Jakim, DEA NJ Division Commander, approximately 128,000 New Jersey residents are addicted to heroin or prescription opioids. Last year there were 1,022 drug related deaths in the Garden State.

The main speaker, former United States Representative Patrick J. Kennedy, an advocate of mental health in Congress who has experienced both mental illness and addiction, shared his memories, struggles and achievements with the audience, along with the solutions he feels will benefit the entire community.

“So many people are dying of these illnesses because we put treatment at the furthest end of the road of people’s trajectory in terms of their illness; when instead, if we practice the same preventive medicine and screening that we do all other physical health issues, we would absolutely be interrupting the cycle that has lead to so many deaths due to addiction and suicide,” said Kennedy.

On the struggle with mental illness and addiction, prevention gives people the skills to make healthy choices. Early intervention and treatment are critical to save lives; however, there is usually a gap in recovery support as people go into treatment but do not know what to do next when they come out.

According to speaker Karen Widico, Co-CEO of Prevention Resources, Inc., many times people who just came out of treatment have barriers, including fractured family relationships, friends who encourage unhealthy habits and criminal records that prevent employment. Therefore, The Hunterdon County Recovery Support Center was opened to facilitate the transition from suffering to a normal life; its goal is to bridge a path to recovery from addiction, help people become and stay engaged in the recovery process, and reduce the likelihood of relapse by providing peer-to-peer support for others in recovery.

“Wisdom resides in someone who has life experience with addiction. That wisdom can encourage, motivate and support individuals who are seeking to establish or strengthen their recovery”, said Widico. This support center provides help to anyone who needs it, completely free of charge and anonymously.

As a member of The Safe Communities Coalition of Hunterdon and Somerset NJ, RVCC cares for the wellbeing of its students and the community. Some of the student groups in college, such as HOPE and To Write Love On Her Arms (TWLOHA), provide a safe environment for students to share their thoughts and feelings, encourage healthy life choices and engage in fun activities for the student community; their goal is to raise awareness and make sure students who struggle with mental illness or addiction know that they do not have to face them alone.

If you, a family member or your friends are struggling with mental issues, substance misuse or addiction, we encourage you to come seek help at any of the following RVCC offices.

Ann Smolinsky - Safe Communities Coalition asmolins@raritanval.edu 908-526-1200 x8607

Bruce Yellin - Safe Communities Coalition byellin@raritanval.edu 908.526.1200 x8607

Helen Thorn Kuhl, Counselor helen.kuhl@raritanval.edu (908) 526 1200 x8427

Gina Kuijlaars, Mental Health Counselor gina.kuijlaars@raritanval.edu (908) 526 1200 x8641



To learn more, visit the following links

https://www.raritanval.edu/community-resources/safe-communities

http://njprevent.com/

http://safecoalition.org/about

Edited by Zachary Nickl

Rompiendo Barreras para el Éxito

La Coalición de Comunidades Seguras de Hunterdon / Somerset, y Prevention Resources, Inc. desarrollaron una conferencia profesional llamada "Rompiendo Barreras para el Éxito". La conferencia tuvo lugar el 25 de octubre en Raritan Valley Community College. Con más de 200 asistentes y el patrocinio de múltiples centros de salud conductual y tratamiento de la adicción en los condados de Hunterdon y Somerset; la conferencia promovió la colaboración en la comunidad para crear un entorno más saludable para todos.

Las enfermedades de salud mental afectan los pensamientos, comportamientos y estados de ánimo de una persona; por lo general, aíslan a las personas que sufren de ellas, forzandolos a tomar decisiones lamentables como el suicidio. Las enfermedades mentales son difíciles de diagnosticar, y comúnmente las prescripciones médicas afectan al paciente más de lo que lo benefician, lo que hace que las personas que las padecen busquen cualquier forma de aliviar sus aflicciones, incluso los opioides adictivos. Según el portavoz Christopher Jakim, comandante de la división DEA en Nueva Jersey, aproximadamente 128,000 residentes de este estado son adictos a la heroína u opiáceos de receta médica, y el año pasado hubo 1,022 muertes relacionadas con las drogas en el Estado Jardín.

El orador principal, el ex Representante de los Estados Unidos, Patrick J. Kennedy, un defensor de la salud mental en el Congreso que ha experimentado de primera mano las enfermedades mentales y la adicción, compartió sus recuerdos, luchas y logros con la audiencia, junto con las soluciones que él considera que beneficiaran a toda la comunidad.

"Muchas personas están muriendo de estas enfermedades porque colocamos el tratamiento en el extremo más lejano del camino de la gente en términos de su enfermedad; en cambio, si practicamos más la misma medicina preventiva y la detección que hacemos para todos los demás problemas de salud física, estaríamos interrumpiendo el ciclo que ha provocado tantas muertes debido a la adicción y el suicidio,” dijo Patrick J. Kennedy.

En la lucha contra la enfermedad mental y la adicción, la prevención brinda a las personas las habilidades para tomar decisiones saludables; La intervención temprana y el tratamiento son críticos para salvar vidas. Sin embargo, generalmente hay una brecha en el apoyo de recuperación debido a que las personas inician el tratamiento, pero no saben qué hacer a continuación una vez que terminan el tratamiento.

Según la ponente Karen Widico, Co-CEO de Prevention Resources, Inc., muchas veces las personas que acaban de terminar el tratamiento tienen barreras sociales como relaciones

familiares fracturadas, amigos que fomentan hábitos poco saludables y antecedentes penales que les impiden entrar al ámbito laboral. Por lo que se decidió abrir el Centro de Apoyo de Recuperación del Condado de Hunterdon para facilitar la transición del sufrimiento hacia una vida normal; su objetivo es construir puentes hacia la recuperación de la adicción, ayudar a las personas a involucrarse en el proceso de recuperación y reducir su probabilidad de recaer, brindando apoyo de igual a igual para otras personas en recuperación.

"La sabiduría reside en alguien que tiene experiencia de vida con la adicción. Esa sabiduría puede alentar, motivar y apoyar a las personas que buscan establecer o fortalecer su recuperación,” dijo Karen Widico. Este centro de apoyo brinda ayuda a cualquier persona que lo necesite, completamente gratis y de forma anónima.

Como miembro de The Safe Communities Coalition de Hunterdon y Somerset NJ, Raritan Valley Community College se preocupa por el bienestar de sus estudiantes y de la comunidad. Algunos de los grupos de estudiantes en la universidad, como HOPE y To Write Love In Her Arms, proporcionan un entorno seguro para que los estudiantes compartan sus pensamientos y sentimientos, fomentan elecciones de vida saludables y participan en actividades divertidas para la comunidad estudiantil; su objetivo es crear conciencia y asegurarse de que los estudiantes que luchan contra las enfermedades mentales o la adicción sepan que no tienen que enfrentarlos solos.

Si tienes un familiar, amigo o tu mismo padeces de estos males, te invitamos a buscar ayuda en cualquiera de las siguientes oficinas de RVCC.

En español

Maribi Henríquez - First Year Advisor, First Year Experience maribi.henriquez@raritanval.edu College Center C-164 908 -5261200 x 8944

Carmen Denise Rodriguez - Disability Services coordinator Carmen.rodriguez@raritanval.edu 908 -5261200 x8534



En inglés

Ann Smolinsky - Safe Communities Coalition asmolins@raritanval.edu 908-526-1200 x8607

Bruce Yellin - Safe Communities Coalition byellin@raritanval.edu 908.526.1200 x8607

Helen Thorn Kuhl, Counselor helen.kuhl@raritanval.edu (908) 526 1200 x8427

Gina Kuijlaars, Mental Health Counselor gina.kuijlaars@raritanval.edu (908) 526 1200 x8641



Para más informacion, visita las siguientes páginas

https://www.raritanval.edu/community-resources/safe-communities

http://njprevent.com/

http://safecoalition.org/about