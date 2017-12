"Coco" Builds Understanding of Culture (Tambien en Espanol)

In times when people want to build walls to divide the United States and Mexico, Coco builds bridges of understanding between Mexican culture, America and the world.

The two giants in magic and animation, Disney and Pixar, brought to life a heartwarming story of family union, love and perseverance.

Set during the Mexican celebration of Dia de los Muertos (Day of the Dead), Disney and Pixar paid a respectful homage to Mexican traditions, adhering to the principle of the celebration - As long as you remember the people you love, you stay connected to them, even if you can’t see them anymore - and the peculiar Mexican approach on death - respectful, yet we make it look sweet and fun to lose the fear. The film stays true to these traditions while taking the viewer on a colorful adventure.

Coco is the story of Miguel (Anthony Gonzalez), a young musician, and his large, loving family of shoemakers. Miguel aspires to be like his idol, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt), a famous musician who reminds us of the golden era of Mexican Cinema, but his family has banned music since his great-great-grandfather left with his guitar and never returned. Miguel then finds himself in unexpected situations to show his family that it is his passion - and his destiny - to play music.

The musical selection for Coco provides diverse Mexican genres, like traditional mariachi, banda and son jarocho. There are also original compositions, such as the fun and catchy “Un Poco Loco” by Germaine Franco, and the heart melting “Remember Me” by Frozen songwriters Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez.

The mostly Latino cast that gives voice to the characters, and the occasional Mexican slang added to the dialogue, sprinkles the movie with the right amount of spice and flavor for it to taste Mexican without taking away the meaning for English speakers.

The movie was released in Mexican theaters on October 27, two days before Day of the Dead, and it has already set a box office record as the highest grossing movie in Mexico,

with more than $40 million collected; however, Mexicans were not always happy with this project.

Back in 2013, Disney and Pixar applied to trademark “Dia de los Muertos” for marketing purposes, triggering a mountain of rage from the Latino community. Fortunately - and wisely - they dropped the case, and decided to delve into cultural research, immersion and advising in order to provide an accurate representation of Mexican traditions, and they did an exceptional job.

The directors and producers constantly traveled to Mexico during the 6 years of production. They immersed themselves in Mexican culture and put their hearts and souls into this movie. This effort resulted in an astonishing animated feature of excellent quality and attention to detail that honors the real Mexico, which is done through showing the strength of Mexican women who don’t let the absence of a man stop them from providing for their family. The film also shows the way Mexicans display their love through food, such as when the character Abuelita gives Miguel more tamales; that scene shows how venerated our older relatives are, especially with the relationship that Miguel has with his bisabuela (great-grandmother) Coco. They pictured Mexico with papel picado (decoratively cut paper) and ofrendas (altars), which give a new special meaning to alebrijes (colorful sculptures). The creators stayed away from the stereotypes of hard-shell tacos, donkeys and mule-shaped pinatas of which Mexicans are so tired.

Overall, this movie has beautiful messages that resonates not only with Mexicans or Latinos, but with everyone as well. Coco sends these messages with a promise that the world can see Latinos with different eyes, a promise that we can be represented as we are: the hardworking people who want a better future for our families.

I highly recommend watching Coco. If you’re not a Frozen fan, try to be patient through the 20 minutes of the exclusive short film before Coco starts. Consider arriving 15-25 minutes late or spend those minutes buying popcorn and sodas. If you are a Frozen fan, you will probably enjoy the new addition to the pile of short films, but get ready for a LOT of singing.

Edited by Zachary Nickl

En momentos en que la gente quiere construir muros para dividirnos, Coco construye puentes de entendimiento entre la cultura mexicana, los Estados Unidos y el mundo.

Los dos gigantes de la magia y la animación, Disney y Pixar, dieron vida a una conmovedora historia de unión familiar, amor y perseverancia.

La película tiene lugar durante la celebración mexicana del Día de los Muertos y Disney y Pixar hicieron un respetuoso homenaje a las tradiciones mexicanas, manteniendo el propósito de la celebración - Mientras recordamos a las personas que amamos, seguiremos conectados a ellos, incluso si ya no los podemos ver - y la forma tan peculiar en la que los mexicanos vemos la muerte - con respeto, pero la hacemos ver dulce y divertida para perderle el miedo. Al mismo tiempo, la película lleva al espectador a vivir una colorida aventura.

Coco es la historia de Miguel (Anthony González), un joven músico, y su gran y amorosa familia de zapateros. Miguel aspira a ser como su ídolo, Ernesto de la Cruz (Benjamín Bratt), un famoso músico que nos recuerda la era dorada del cine mexicano, pero su familia ha prohibido la música desde que su tatarabuelo dejó a su familia por seguir la música y nunca regresó, por lo que Miguel se encuentra en situaciones inesperadas para mostrar a su familia, que su destino y su pasión es tocar música.

La selección musical de Coco ofrece diversos géneros mexicanos como el tradicional mariachi, banda y el son jarocho, pero también composiciones originales, como el divertida y pegajosa canción "Un Poco Loco" de Gramaine Franco y la canción que derrite nuestros corazones "Recuerdame" de los compositores de Frozen Kristin Andrerson-Lopez y Robert Lopez.

Aunque me hubiera fascinado ver la película en español, los modismos mexicanos esparcidos durante la trama añaden sabor mexicano sin perder el sentido para las personas de

habla inglesa. Si quieres ver la película en español, la estarán mostrando en cines selectos, busca el más cercano a ti aquí >

https://www.pixar.com/coco-en-espanol#coco-en-espaol-theatre-listings

La película se estrenó en los cines mexicanos el 27 de octubre, dos días antes de la celebracion de Dia de Muertos, y ya ha establecido un récord como la película más taquillera en México, con más de $ 40 millones de dólares recaudados en solo 3 semanas; sin embargo, los mexicanos no siempre estaban contentos con este proyecto.

En 2013, Disney y Pixar aplicaron la marca registrada "Dia de los Muertos" con fines de mercadotecnia, desencadenando una montaña de furia de la comunidad latina. Afortunada y sabiamente dejaron de lado el caso y decidieron dedicarse a la investigación cultural con el fin de proporcionar una representación precisa de las tradiciones mexicanas, e hicieron un trabajo excepcional.

Los directores y productores viajaron constantemente a México durante los 6 años de producción, se sumergieron en la cultura mexicana y pusieron sus corazones en esta película. El resultado es una asombrosa animación de excelente calidad y su atención a los detalles honra al México real. En Coco podemos apreciar la manera en que los mexicanos demuestran su amor a través de la comida cuando la Abuelita le da a Miguel más tamales, y observamos cuán venerados son nuestros viejitos en la relación que Miguel tiene con su bisabuela Coco. Los artistas pintaron el México de papel picado y ofrendas, y le dieron un nuevo significado especial a los alebrijes. Los creadores evitaron los estereotipos de burros, piñatas en forma de mula y tacos duros, de los que los mexicanos ya estamos hartos.

En general, esta película es un hermoso regalo para México, pero tiene hermosos mensajes que tocan los corazones de todos, no solo de mexicanos y los latinos; no obstante, Coco trae consigo la promesa de que el mundo puede ver a los latinos con ojos diferentes, una promesa de que podemos ser representados tal como somos: las personas trabajadoras que solo desean un futuro mejor para nuestras familias.

Recomiendo mucho ver Coco. Si no eres un fan de Frozen, trata de ser paciente durante los 20 minutos del cortometraje exclusivo antes de que comience Coco, considera tal vez llegar 15 minutos tarde o usa esos minutos comprando palomitas y refrescos. Si eres un fan de Frozen, probablemente disfrutarás de la nueva adición a la pila de cortometrajes, pero prepárate para aguantar MUCHAS canciones.